نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي قائد الجيش الباكستاني

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، في جدة اليوم الأحد، بقائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه جرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجال الدفاعي والعسكري، وسبل تعزيزه في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء مدير مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري السعودي في باكستان اللواء الطيار الركن عوض بن عبدالله الزهراني، فيما حضره من الجانب الباكستاني سفير باكستان لدى المملكة أمير خرم راتهور، والسكرتير الخاص لقائد الجيش الباكستاني اللواء محمد عرفان، والملحق العسكري الباكستاني لدى المملكة العميد الركن محمد عاصم.