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مصر
مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر دولة صاحبة رأي ودعم في مواجهة القضايا الدولية
السياحة تنظم برنامجا للوفود المشاركة بالمؤتمر الدولي لأورام الصدر والرئة
وزيرة التضامن تهنيء مايا مرسي بفوزها بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة
الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين رؤساء الجهات القضائية الجدد
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طرد مريب يثير المخاوف في مقر اجتماع قمة مجموعة السبع
تشاووش أوغلو وبلينكن يبحثان أزمة الحبوب الأوكرانية
الرئيس الأمريكي بايدن يصل ميونخ لحضور قمة مجموعة السبع
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يحيى خالد: دوري الأبطال سبب اختياري لـ فيزبريم.. والدرع سيطور أدائي
الأهلي القطري يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك
كواليس جلسة سيف الجزيري مع أمير مرتضى وموقفه من الرحيل
رأي
فن
مصطفي حجاج يستعد لطرح أغنية حب مين
مهرجان الإسكندرية السينمائي ينظم ورشة للإخراج بقيادة علي بدرخان
«عنكبوت مقدس».. أحدث معارك طهران والمهرجانات السينمائية
علي الحجار عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد ثورت: العملية نجحت بفضل الله
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أحمد هيكل: العالم يعاني من فوضى كبيرة.. ويستغرق وقتا طويلا حتى تستقر الأوضاع
أحمد هيكل: دعم السلع من الأفكار الاقتصادية الواجب دفنها في مصر
أحمد هيكل: لولا قناة السويس الجديدة لما حققنا أعلى الإيرادات
حوادث وقضايا
اليوم.. محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف أمام جنايات المنصورة
السيرة الذاتية للمستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة الجديد
المستشار محمد بكر رئيسًا جديدًا لهيئة قضايا الدولة
إصابة شخص باختناق في اندلاع حريق بسكن عاملين بأحد فنادق شرم الشيخ
تل