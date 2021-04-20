مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر دولة صاحبة رأي ودعم في مواجهة القضايا الدولية

وزيرة التضامن تهنيء مايا مرسي بفوزها بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة