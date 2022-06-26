بايدن وشولتس يناقشان التحديات والتهديدات التي تفرضها الصين

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قبل انطلاق قمة قادة مجموعة السبع «G7».

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أعرب الرئيس بايدن، عن تقديره لقيادة ألمانيا لمجموعة السبع، وتنسيق الاستجابة بشأن ملفات الغزو الروسي لأوكرانيا، وتغير المناخ، والمرونة الاقتصادية، والديمقراطية.

وأكد الجانبان التزامهما بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، فضلاً عن استمرارهم في تقديم الدعم العسكري والاقتصادي والإنساني والدبلوماسي؛ لمساعدة كييف في الدفاع عن ديمقراطيتها، ضد العدوان الروسي.

وناقش بوتين وشولتس، الجهود المبذولة للتخفيف من آثار الحرب الروسية في أوكرانيا، على الغذاء العالمي وأمن الطاقة.

ورحب الرئيس الأمريكي بالتزام ألمانيا التاريخي بتعزيز الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، والوفاء بالتزامات حلف شمال الأطلسي «الناتو»، قائلًا إن الأمر سيعزز الردع طويل المدى للحلف وموقفه الدفاعي.

ووفقًا للبيان، ناقش الرئيسان الأمريكي والألماني، التحديات التي تفرضها الصين، والتزامهما المشترك بتوفير حلول شفافة وعالية المستوى؛ لمعالجة الفجوات العالمية في البنية التحتية الرئيسية.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت، إلى ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة السبع، مع قادة الدولة الحليفة الرئيسية للولايات المتحدة، لبحث الأزمة الأوكرانية وضعف الاقتصاد العالمي.

ومن بين المشاركين المدعوين في القمة زعماء السنغال وجمهورية جنوب إفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا، كما سيشارك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أيضا في الاجتماع عبر تقنية الفيديو.