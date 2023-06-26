وزير الخارجية الأردني: حل أزمة اللاجئين يكمن في عودتهم إلى بلادهم

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، ووزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفيرلي، آليات توسعة التعاون القائم بين البلدين في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربطهما.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من كليفيرلي،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد الوزيران الحرص المشترك على إيجاد آفاق أوسع للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والاستثمارية والدفاعية، كما أكدا استمرار البلدين في الجهود المستهدفة لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

واستعرض الجانبان الجهود المبذولة لوقف التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتقدم نحو أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم، الذي أكد الصفدي، أن سبيله الوحيد هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، مشددا على أهمية وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض هذا الحل.

كما بحث الصفدي وكليفرلي الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية وإيجاد الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم.

وأكد الصفدي ضرورة التعامل مع قضية اللاجئين من منطلق أن حل أزمتهم يكمن في عودتهم إلى بلادهم، ما يوجب البدء بتهيئة البيئة اللازمة لهذه العودة أولوية في المقاربات الدولية لعبء اللجوء.

واستعرض الصفدي التحديات التي تواجهها المملكة كدولة مستضيفة للاجئين السوريين في ضوء التراجع الخطير في الدعم الدولي لهم، مشددًا على أن عبء اللجوء مسؤولية دولية، ولا يقع على عاتق الدول المستضيفة فقط.

وشكر الصفدي نظيره البريطاني على دعم بلاده المستمر لبرامج التنمية في الأردن، والمساعدة في الاستجابة لتبعات الأزمات الإقليمية.

من جانبه، ثمّن كليفرلي دور الأردن باعتباره شريكاً أساسياً في المنطقة في جهود تعزيز الأمن والسلام والاستقرار، بحسب بترا.