عمرو دياب يطرح أغنية «خلص على قلبي»

طرح المطرب عمرو دياب، أحدث أغنياته والتي تحمل اسم «خلص على قلبي»، عبر منصة أنغامي الرقمية، وهي من كلمات محمد البوغه، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية: «قربك يتاخد دواء.. من غير ما اسأل دكتور.. غيرك عندي ولا الهواء.. لا هلف معاك ولا أدور.. أنت الحلوين كلهم بجمالهم على بعضهم، جيت أنت وسفرتهم من غير ختم وباسبور.. خلص على قلبي كمان خلص.. ده الدلع اللي بيجي يخلص.. أعلالي كمان علي العالي.. يا جايب من الأخر ومخلص».

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنية «الحفلة»، وهي من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد قماح، وميكس وماستر أمير محروس.