الناتو يراقب احتمال نشر فاجنر في بيلاروسيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، إن الحلف يراقب عن كثب تطور الوضع حول مجموعة فاجنر الروسية والمعلومات حول "إعادة انتشارها المحتمل في بيلاروسيا".

وأضاف ستولتنبرج، ردا على سؤال حول خطط مزعومة لانتقال فاجنر إلى بيلاروسيا: "أولا، من السابق لأوانه الحديث عن ذلك على وجه اليقين، قد يتغير الوضع. وثانيا، نحن نراقب، ويمكننا الرد بسرعة، إذا لزم الأمر"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

في الوقت نفسه، أوضح الأمين العام للناتو أن الحديث يدور حول شؤون داخلية لروسيا، مشيرا إلى أن "الناتو يركز على دعم أوكرانيا.. يجب ألا يتدخل الناتو في هذه القضايا".

وقال ستولتنبرج إن الناتو عزز وجوده في الاتجاه الشرقي في السنوات الأخيرة.

وشهدت مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، ليلة السبت، تمردا مسلحا أعلنته قوات فاجنر، التي سيطرت على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في المدينة، وأقامت الحواجز على مداخل ومخارج المدينة.

وفي وقت لاحق انسحبت قوات المجموعة من المدينة بعد التوصل إلى اتفاق بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على مغادرة قائد المجموعة يفجيني بريجوجين إلى بيلاروسيا، وعودة مقاتليه إلى معسكراتهم.