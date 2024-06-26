نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، وجود أي مشاكل في حقل ظهر للغاز، مؤكدًا أن ما يتردد حول مشاكل أدت إلى تراجع إنتاجه سبق وأن نفت وزارة البترول صحة هذه المعلومات.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، أن زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء الذي شهدته البلاد، الإثنين؛ نتيجة «عطل فني» في أحد آبار الغاز التابعة للشبكة الإقليمية التي تربط مصر بدول شرق المتوسط.

وأضاف أن هذا العطل أدى إلى خروج الحقل عن الخدمة لمدة 12 ساعة، موضحا أن عملية إعادته استغرقت 24 ساعة.

وفيما يتعلق بقرار غلق المحال التجارية عند الساعة العاشرة مساءً اعتبارا من يوليو المقبل، أكد أن وزارة التنمية المحلية ستعلن قريبا عن خطة مفصلة تتضمن ضوابط مواعيد غلق المحال وأنواعها، ضمن إطار خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وتابع: «هناك حاجة إلى وضع خطة لترشيد الكهرباء.. وهذه الخطة مطبقة في العديد من دول العالم ومصر ليست استثناء بهذا الصدد».

وأشار إلى أن الخطة «لن تمثل عبئا على أصحاب المحال»، موضحا أن المحال ستغلق عند الساعة العاشرة، في حين سيسمح للمطاعم والكافيهات بالعمل حتى الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار عمل السوبر ماركت والصيدليات على مدار الـ 24 ساعة.