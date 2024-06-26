منظمة أطباء بلا حدود تعلن اغتيال إسرائيل أحد أعضائها في غزة

قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن الجيش الإسرائيلي اغتال فادي الوادية، أحد أعضاء المنظمة في قطاع غزة، عبر استهدافه بغارة جوية.

وأصدرت المنظمة بيانا قالت فيه: "ببالغ الغضب والأسى ندين بشدة مقتل زميلنا فادي الوادية في هجوم استهدف مدينة غزة هذا الصباح"، لافتة إلى أن "الهجوم أودى بحياة فادي وخمسة أشخاص آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، حيث قتل فادي وهو يقود دراجته إلى العمل على مقربة من عيادة أطباء بلا حدود حيث كان يوفر الرعاية".

في السياق ذاته، نعت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الوادية، قائلة إنه "استشهد وهو على رأس عمله، مبينة أن الوادية متخصص في مجال العلاج الطبيعي، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والحقوقية بالعمل على حماية الطواقم والمؤسسات الصحية، وفقا لوكالة سبوتنيك.

من جهته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرة تابعة لسلاح الجو "قتلت إرهابيا يدعى فادي الوادية، كان يعمل كعنصر مهم في منظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية".

وادعى بيان الجيش الإسرائيلي أن الوادية "طور صواريخ المنظمة الإرهابية وكان شخصية مركزية في معرفة المنظمة الإرهابية بالإلكترونيات والكيمياء".