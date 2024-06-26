 رونالدو يقود هجوم البرتغال أمام جورجيا في يورو 2024 - بوابة الشروق
الأربعاء 26 يونيو 2024 9:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

رونالدو يقود هجوم البرتغال أمام جورجيا في يورو 2024

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 9:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 9:30 م

أعلن روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، تشكيل فريقه لمباراة جورجيا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب فيلتينس أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة بيورو 2024.

ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، في حين يأتي منتخب جورجيا في المركز الرابع ولديه نقطة واحدة.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو- إيناسيو- دانيلو بيريرا- أنطونيو سيلفا.

وسط الميدان: ديوجو دالوت- روبن نيفيز- جواو نيفيز.

خط الهجوم: جواو فيليكس- فرانسيسكو كونسيساو- كريستيانو رونالدو

وجاء تشكيل جورجيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: لوكا لوتشوشفيلي- جورام كاشيا- جيورجي جفيليزياني

خط الوسط: لاشا دفالي- جيورجي تزيتايشفيلي- جيورجي كوشوراشفيلي- جيورجي شاكفيتادزي- أوتار كاكابادزي

خط الهجوم: كفارا كفاراتسخيليا- جيورج ميكوتادزي


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك