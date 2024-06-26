الإمارات تقدم 8 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم الجهود الإنسانية في السودان

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وقعت الإمارات اتفاقية بقيمة 8 ملايين دولار مع منظمة الصحة العالمية، لدعم المبادرات الصحية السودان.

وقع الاتفاقية سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشئون التنمية والمنظمات الدولية بالإمارات والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس جيبريسوس، في مقر المنظمة بجنيف.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الأربعاء إن هذه المساهمة تعد جزءًا من التزام دولة الإمارات الأوسع تجاه الإغاثة الإنسانية العالمية، والتي تدعم جهود منظمة الصحة العالمية في توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية في المناطق المتأثرة بالصراعات.

وتستهدف المخصصات على وجه التحديد البنية التحتية للرعاية الصحية، وقدرات الاستجابة لحالات الطوارئ، وبرامج الوقاية من الأمراض.

وقالت لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشئون السياسية بالإمارات: "إن العمل الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية في السودان ينقذ الأرواح كل يوم، ونعتقد أنه من الضروري دعم هذه المهمة المستمرة".

وأضافت: "تتمتع دولة الإمارات ومنظمة الصحة العالمية بشراكة طويلة الأمد، مما أفاد الشعوب في حالات الأزمات في جميع أنحاء المنطقة، نحن ملتزمون بالتضامن مع الشعب السوداني".

من جهته، قال الدكتور جيبريسوس: "بدعم من الشركاء والجهات المانحة، ستواصل منظمة الصحة العالمية دعم الاحتياجات الصحية العاجلة لشعب السودان واللاجئين في البلدان المجاورة. نشكر دولة الإمارات على هذا التعهد السخي. يجب أن نعمل معًا لحماية حياة الأشخاص الأكثر احتياجا".

وتعد مساهمة دولة الإمارات لمنظمة الصحة العالمية جزءاً من التزام أوسع بقيمة 70 مليون دولار مخصص لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

وبهذا الدعم يرتفع إجمالي المساعدات الإماراتية للسودان خلال السنوات العشر الماضية إلى أكثر من 5ر3 مليار دولار.



