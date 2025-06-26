أعربت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل عن دعمها القوي للشعب الإسرائيلي، مع التأكيد على التمييز بينه وبين سياسات الحكومة الحالية.

وخلال كلمتها في حفل تكريم أقيم في مدينة بادن-بادن الألمانية يوم الأربعاء، قالت ميركل إن قطاعا كبيرا من المجتمع المدني الإسرائيلي يرى أن إجراءات الحكومة "لم تعد مناسبة، ومبالغ فيها... ومتجاوزة للحدود".

وأضافت: "تعبير الشعب في إسرائيل بحرية عن آرائه والعيش في ظل نظام ديمقراطي، هو أمر ندعمه بشكل كامل".

وشددت ميركل على ضرورة عدم مساواة إسرائيل مع القيادة الحالية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنها اختلفت معه حول "الكثير والكثير من القضايا" خلال فترة توليها مصبها.

وردا على سؤال وجهته لها إحدى الطالبات، قالت ميركل: "الكثير منا سيقف إلى جانب المعارضة الإسرائيلية".

كما أكدت ميركل أن إسرائيل تواجه "تهديدات خارجية خطيرة"، مشيرة إلى حركة حماس وإيران، اللتين قالت إنهما تسعيان إلى تدمير إسرائيل. ولهذا السبب، أوضحت أن ضمان أمن إسرائيل سيظل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية الألمانية.

وحصلت ميركل على أول جائزة شرفية من نوعها تمنحها شركة "ميديا كونترول" المتخصصة في أبحاث السوق، تقديرا لمذكراتها بعنوان "الحرية".

وبالأرقام، كان هذا الكتاب هو الأكثر مبيعا في ألمانيا لعامي 2024/2025، وأيضا أنجح سيرة ذاتية خلال العقد الماضي في البلاد.

ووفقا لـ"ميديا كونترول"، بيعت أكثر من 100 ألف نسخة من الكتاب في اليوم الأول من طرحه في نوفمبر، وهو رقم قياسي في سوق الكتاب الألماني.

ومنذ ذلك الحين، بيعت نحو مليون نسخة من الكتاب في ألمانيا والنمسا وسويسرا، ولا تزال تباع آلاف النسخ أسبوعيا، رغم أن الكتاب يتجاوز 700 صفحة.