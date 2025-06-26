محافظ المنيا يحتفل بالعام الهجري الجديد بمسجد صلاح الدين

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء الأربعاء، احتفالية مديرية الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد 1447، والتي أُقيمت بمسجد صلاح الدين بمدينة المنيا، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية.

شارك في الاحتفال الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، واللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، واللواء أحمد جميل، السكرتير العام المساعد، والدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، والنائبان عثمان المنتصر وعلي بدوي عضوا مجلس النواب، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من أئمة الأزهر والأوقاف ومواطني المحافظة.

وجه محافظ المنيا التهنئة لأهالي المحافظة وللشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة المباركة، متمنيًا أن يكون العام الهجري الجديد عامًا مليئًا بالخير والبركة لمصر وشعبها الكريم. وأكد أن الهجرة النبوية تمثل درسًا خالدًا في التضحية والثبات والصبر والعطاء، وهي دعوة دائمة لغرس قيم الانتماء وبناء الأوطان في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ محمد العبيدي، ثم قدم الشيخ عبد الناصر حسين مجموعة من الابتهالات الدينية التي تفاعل معها الحضور.

أعقب ذلك كلمة للدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، تناول خلالها الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، والتي ترسخ مبادئ الأخوة والتكافل والعمل والتعاون والاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب والجهد والعمل لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.