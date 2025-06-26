مقتل 12 شخصا جراء إطلاق نار في تجمع احتفالي بالمكسيك

قُتل 12 شخصا خلال الليل في ولاية جواناخواتو المكسيكية عندما فتح مسلحون النار على تجمع احتفالي في مدينة إيرابواتو، وفقا لما أعلنته السلطات يوم الأربعاء.

وكان الأشخاص يرقصون ويشربون في الشوارع احتفالا بعيد القديس يوحنا المعمدان عندما بدأ إطلاق النار. وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على الإنترنت المحتفلين وهم يصرخون ويركضون هربا من وابل الرصاص.

وقال رودولفو جوميز سيرفانتس، المسؤول في بلدية إيرابواتو، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء إن عدد الضحايا ارتفع إلى 12 قتيلا، بينما أصيب نحو 20 شخصا آخرين بجروح.

وأعربت الرئيسة كلوديا شينباوم عن أسفها للهجوم، مشيرة إلى أن السلطات فتحت تحقيقا في الحادث.

يُذكر أن الشهر الماضي شهد مقتل سبعة أشخاص في إطلاق نار استهدف حفلا نظمته الكنيسة الكاثوليكية في بلدة سان بارتولو دي بيريوس، الواقعة أيضا في ولاية جواناخواتو.

وتُعتبر جواناخواتو، الواقعة شمال غرب العاصمة مكسيكو سيتي، من أكثر الولايات عنفا في البلاد، حيث تتصارع جماعات الجريمة المنظمة على السيطرة فيها. ووفقا للإحصاءات الرسمية، سُجلت 1435 جريمة قتل في الولاية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وهو أكثر من ضعف أي ولاية مكسيكية أخرى.

- هذا الخبر من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ترجمه من الإنجليزية محرر من و