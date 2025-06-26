صحة مطروح تنظم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم

قالت مديرية الصحة والسكان بمطروح، إنه تقرر تنظيم احتفالية كبرى، يوم السبت المقبل، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة من دمك تنقذ حياة إنسان".

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بمطروح، في بيان إعلامي اليوم الأربعاء، أن الاحتفالية ستقام تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمشاركة شباب المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم ثقافة التبرع المنتظم بالدم وتعزيز المخزون الاستراتيجي منه.

وأكدت أن الفعالية تشمل حملات للتبرع بالدم من خلال سيارات التبرع بالدم والفرق الطبية المنتشرة والعيادات المتنقلة، والتي ستتمركز أمام ديوان عام المحافظة والكورنيش وشارع الإسكندرية والمقرات الحكومية الكبرى، بالإضافة إلى جميع مستشفيات المحافظة.

وسيتم تكريم المتبرعين المنتظمين، وإجراء ندوات للتوعية والتثقيف الصحي، بالإضافة إلى مشاركات متميزة من المبادرات الشبابية والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.