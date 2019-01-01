أعربت سوريا عن استنكارها الشديد لاستمرار التدخل الأمريكي الهدام في شؤونها، والذي يرمي إلى إطالة أمد الأزمة وتعقيدها، مجددة رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التدخلات الأمريكية، التي تشكل اعتداء على سيادة ووحدة سوريا أرضا وشعبا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في وزارة الخارجية السورية قوله: "تعرب الجمهورية العربية السورية عن استنكارها الشديد لاستمرار التدخل الأمريكي الهدام في سوريا، والذي يرمي إلى إطالة أمد الأزمة وتعقيدها والمس بوحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية".

وأضاف "تؤكد سوريا مجددا رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التفاهمات الأمريكية التركية، والتي تشكل اعتداء صارخا على سيادة ووحدة سوريا أرضا وشعبا، وانتهاكا فاضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن الذرائع التي يسوقها النظام التركي في عدوانه على سوريا بحجة الحفاظ على أمنه القومي تكذبها سلوكيات وسياسات هذا النظام الذي شكل ولا يزال القاعدة الأساسية للإرهاب، وقدم له كل أشكال الدعم اللوجستي".

وتابع المصدر "نبهت دمشق مرارا إلى مخاطر المشروع الأمريكي في سوريا، والذي يستهدف كل السوريين وتجدد دعوتها بعض الأطراف التي تماهت مع هذا المشروع للعودة إلى الحاضنة الوطنية وألا تكون أداة خاسرة في هذا الاستهداف الدنيء لوحدة الوطن السوري والتخلي عن أوهام يرفضها جميع السوريين بشكل مطلق.

وختم المصدر تصريحه بالقول، إن الشعب السوري الذي قدم التضحيات في مكافحة المجموعات الإرهابية لن يسمح لأي كان بالتطاول على سيادة سوريا والمس بوحدة أراضيها، وهو اليوم أكثر عزيمة وإصرارا في الدفاع عن جغرافيا الوطن السوري، والحفاظ على وحدته واستقلاله وقراره الوطني المستقل.