ماكرون وميركل يدعوان رئيس وزراء بريطانيا الجديد للزيارة

دعا كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون للقيام بزيارات منفصلة إلى ألمانيا وفرنسا.

وقال قصر الإليزيه اليوم الجمعة إنه تمت دعوة جونسون للقيام بزيارة "خلال الأسابيع القادمة".

واتصل ماكرون هاتفيا مع جونسون الليلة الماضية وهنأه على تعيينه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة، خلفا لتيريزا ماي، وأثنى على التعاون بين بريطانيا وفرنسا في العديد من القضايا، بحسب ما ذكره قصر الإليزيه.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، اليوم الجمعة إن جونسون قبل دعوة ميركل خلال اتصال هاتفي، مضيفة أنهما تحدثا عن العلاقات الثنائية، لا سيما الخروج المرتقب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وهنأت ميركل جونسون على منصبه الجديد، وتمنت له "التوفيق في تنفيذ هذه المهمة المثقلة بالمسؤوليات".

وأوضح الإليزيه أن كلا من الزعيمين الأوروبيين متحمسان لبحث قضية بريكست، حيث عبر ماكرون عن أمله في أن يتم ذلك "خلال الأسابيع المقبلة، (خاصة) فيما يتعلق باحترام متطلبات الاتحاد الأوروبي."

وينظر إلى فرنسا على نطاق واسع على أنها تتبنى موقفا متشددا من "بريكست"، وكانت الأكثر تشككا ضمن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إزاء القرار الذي اتخذ في ابريل الماضي بشأن تمديد أجل انسحاب بريطانيا من التكتل، حتى 31 أكتوبر المقبل، لتجنب خروج فوري من دون اتفاق.

ويقول جونسون إنه يرغب في إعادة التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي إليه مع بروكسل.

ويريد جونسون على وجه التحديد شطب البند المتعلق بـ "شبكة الأمان" الخاصة بالحدود الإيرلندية والذي يهدف إلى الحيلولة دون وجود حدود مشددة بين جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة.

ويقول مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنهم لن يعيدوا فتح المفاوضات حول اتفاق الانسحاب، لكنهم مستعدون لتعديل إعلان سياسي يحدد شروط العلاقات في المستقبل.