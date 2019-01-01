بينو ينسحب من طواف فرنسا الدولي للإصابة

انسحب تيبو بينو من طواف فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس) في المرحلة التاسعة عشر من السباق اليوم الجمعة لينهي آمال البلد المضيف في الفوز بالسباق للمرة الأولى منذ 1985.

وتلقى بينو صاحب الـ29 عامًا علاجا طبيا في قدمه اليسرى في وقت مبكر من مرحلة الجبل، ولكنه سرعان ما اعلن استسلامه وسط دموع، وذلك قبل نهاية السباق بـ85 كيلومترا.

واستطاع بينو، من فريق جروباما-اف دي جي، الفوز بالمرحلة الصعبة في الممرر الجبلي تورماليه، في البرانس،وكان في سباق المنافسة على صدارة التصنيف العام بالسباق خلف الفرنسي، صاحب الرداء الأصفر جوليان ألفاليبي قبل سباق اليوم.

وتصدر ألفاليبي السباق من ثنائي فريق إينيوس إيجان بيرنال وجيراينت توماس منذ بداية اليوم الثاني للسباق قبل النهائي الذي يقام بعد غد الأحد.

وذكر فريق "جروباما- اف دي جي" أن بينو يعاني من إصابة في فخذه الأيسر، وأنه انهى سباق أمس الخميس في المرحلة الثامنة عشر، وهو يشعر بآلام كبيرة، وكان يعاني من مشاكل في السير مساء.

واحتل بينو المركز الثالث في الطواف في 2014 وتعرض أيضا لخيبة أمل العام الماضي في طواف إيطاليا "جيرو دي إيطاليا" عندما اضطر للانسحاب بسبب التهاب رئوي بينما كان ينافس على اللقب.

وكان متأخرا بفارق دقيقة و50 ثانية عن المتصدر ألفاليبي بعد مرور 18 جولة من الـ21 جولة للطواف الحالي.