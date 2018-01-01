بومبيو يبدي استعداده لزيارة طهران ومخاطبة الشعب الإيراني مباشرة

أبدى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، استعداده للذهاب إلى طهران، من أجل التفاوض مع الجانب الإيراني، مؤكدًا تطلعه إلى مخاطبة الشعب الإيراني بشكل مباشر.

وقال "بومبيو"، في مقابلة ردًا على سؤال حول استعداده لزيارة إيران: "بالطبع سيسرني الذهاب إلى هناك، حال وجود حاجة إلى ذلك، وسأرحب بأي فرصة للتحدث مع الشعب الإيراني، وأكدت ذلك مرارًا في وقت سابق"، وفقًا لما أورده موقع "روسيا اليوم".

كما لفت "بومبيو"، إلى أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لديه فرصة زيارة نيويورك، والتنقل في أبرز مدن الولايات المتحدة والتحدث إلى وسائل الإعلام، ومخاطبة الرأي العام الأمريكي، ونشر الدعاية الإيرانية، على حد قوله.

وتابع: "أود أن أتمتع بفرصة الذهاب إلى إيران، لكن ليس من أجل نشر الدعاية، بل لأقول الحقيقة إلى الشعب الإيراني، حول ما فعلته قيادته، وكيف أضرت بإيران".