إيطاليا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بالالتزام باستقبال 135 مهاجراً بعد إنقاذهم

قالت الحكومة الإيطالية اليوم الجمعة، إنها تريد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الالتزام باستيعاب نحو 135 مهاجراً تم إنقاذهم خلال الليل قبل أن تسمح لهم بالنزول على الشواطئ الإيطالية.

ويوجد المهاجرون حاليًا على متن سفينة خفر السواحل الإيطالية جريجوريتي ، وفقًا للمفوضية الأوروبية.

وقالت وكالة أدنكرونوس للأنباء إنه تم انتشالهم للمرة الأولى أمس الخميس ، وإن كان بعضهم بمساعدة قارب صيد إيطالي.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني اليوم الجمعة، إنه "لن يأذن بأي نزول إلى أن يتلقى التزاما قويا من أوروبا باستقبال جميع المهاجرين على متن السفينة".

وكثيرا ما هدد سالفيني بإبقاء المهاجرين في عرض البحر كوسيلة للضغط على شركائه في الاتحاد الأوروبي لقبول اتفاقات تقاسم الأعباء.

وحصلت إيطاليا ، إلى جانب مالطا واليونان وإسبانيا ، على نصيب الأسد من المهاجرين الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط في السنوات الأخيرة - وهي حالة تعتبرها هذه البلدان غير مقبولة.

وأكدت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، أنها تلقت طلبًا من إيطاليا للمساعدة في تسهيل نزول الأشخاص الذين تم إنقاذهم. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا بيرتودو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي ستجري الآن اتصالاتها مع الدول الأعضاء بهذا الشأن.