اليابان تسجل أكثر من 800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اليابان تسجيل أكثر من 800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الأحد، في جميع أنحاء البلاد.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن مسئولون بحكومة طوكيو المحلية أعلنوا تسجيل 239 حالة في العاصمة فقط.



وأضافت الشبكة أن اليوم هو السادس على التوالي الذي يتجاوز حاجز الـ 200 إصابة يوميا في طوكيو.



وكان وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني نيشيمورا ياسوتوشي قد صرح بأن بلاده ستقوم ببذل كافة الجهود للحفاظ على الخدمات الطبية، موضحا أن هيئة من الخبراء سيجتمعون الاسبوع الجاري لتحليل وتقييم الأوضاع المستجدة بشأن الوباء.



يذكر أن إجمالي أعداد الإصابة المؤكدة بالفيروس الوبائي في اليابان تخطت 31 ألف حالة، من بينهم 712 حالة كانت على متن سفينة "دايموند برنسيس" التي رست بالقرب من طوكيو في بداية الجائحة، فيما تخطت أعداد الوفيات الألف حالة.