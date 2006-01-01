أطلق بنك الطعام المصرى برنامج صك الأضحية 2020، لتوزيع اللحوم على الأسر المستحقة فى جميع المحافظات.

قال محسن سرحان الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى إن بنك الطعام هو أول من أسس صك الأضحية فى مصر منذ عام 2006 لتيسييرعملية الأضحية على المستحقين ليقوم بتوزيعها بشكل عادل لتصل إلى مستحقيها، مشيرا إلى أنه على مدار 15 عاما أصبح بنك الطعام المصرى رائدا لبرنامج صك الأضحية فى مصر، بكل الجوانب المتعلقة بالذبح والتوزيع والوصول إلى المستحقين الحقيقيين فى كل قرى ونجوع مصر بأفضل سعر وجودة.

وأضاف سرحان أن عيد الأضحى يعتبر استثنائيا هذا العام نتيجة لجائحة فيروس كورونا التى أصابت العالم وتسببت فى خسائر بشرية واقتصادية ضخمة لذلك أخذ بنك الطعام المصرى على عاتقه أن نكون سندا وعونا لكل محتاج وأن نعمل على توسيع وفك كرب الفقراء والذين هم أكثر تضررا بسبب الأحداث الحالية خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك من خلال برنامج صك الأضحية.

وكشف أن بنك الطعام حدد أسعار الصكوك لعام 2020 بحيث تكون كالآتى: سعر الصك البلدى 3,300 جنيه، والصك المستورد 1,900 جنيه.

وأضاف الرئيس التنفيذى لبنك الطعام أن بنك الطعام المصرى له خبرة كبيرة فى برنامج صك الأضحية لتشمل الاستفادة القصوى من السنة الجماعية المتمثلة فى الأضحية للوصول للمستحق المعدم وتجنب العشوائية فى توزيع الأضحية، وكذلك الاستفادة من الأضحية والعدالة فى توزيع اللحوم على الفقراء لأكبر عدد ممكن من المحتاجين فى القرى البعيدة والمعدمة فى جميع محافظات مصر.

كما تتضمن خبرة البنك فى هذا البرنامج ذبح الأضاحى البلدى والمستورد داخل وخارج مصر بأفضل سعر لسد احتياج المستحقين، والحفاظ على البيئة عن طريق القيام بعملية الذبح والتغليف والنقل بشكل نظيف وتطبيق العبادة بشكل متحضر ولائق دون التأثير السلبى على البيئة.

وأوضح سرحان أن البنك يضمن تجنب الهدر من خلال الاعتماد بشكل كبير على ذبح العجول، للتمكن من توزيع كميات أكبرمن اللحوم على المحتاجين.

وأكد أن المستحقين الحقيقيين لصك الأضحية يضم قاعدة بيانات بنك الطعام المصرى 750 ألف أسرة من الأسر تحت خط الفقر وغير القادرين على العمل من مسنين وأمهات معيلة والمرضى والأطفال، كما يتم تحديث قاعدة البيانات كل عام عند وضع خطة التوزيع وذلك لإضافة فئات من المستحقين (مثل فئة العمالة اليومية المتضررة نتيجة أزمة فيروس كورونا).

وأضاف أن بنك الطعام المصرى يقوم بالوصول للمستحقين فى جميع أنحاء مصر بحيث نصل للنجوع والقرى الأكثر فقرا من خلال الجمعيات الشريكة.

وأشار سرحان إلى أن بنك الطعام المصرى يوفر للمضحى تقديم سعر مناسب يمكنه من القيام بالأضحية، الاختيار بين فئتين من الصكوك (صك بلدى 3,300 وصك مستورد 1,900 جنيه)، حصول المتبرع بالصك البلدى على ثلث الأضحية المتمثلة فى 9 كيلو من اللحوم (سيقوم المتبرع بالصك البلدى بالتواصل مع بنك الطعام المصرى من خلال 16060 وذلك بعد 5 أيام من عيد الأضحى لتحديد موعد تسلم الـ9 كيلو لحوم الخاصة به)، تيسير عملية التضحية على المضحى عن طريق الوكالة بالذبح، وصول الأضحية للمحتاجين الأشد فقرا فى كل محافظات مصر.

وأوضح أن بنك الطعام يوفر عدة طرق لشراء الصك من عدة منافذ بيع بالإضافة إلى شراء الصك عن طريق الموقع الإلكترونى، وتقديم الصدقة بشكل آدمى من خلال الذبح فى مجازر متخصصة وتعبئة وتغليف وتجميد اللحوم بشكل لائق وتوزيعها فى عربات معدة لنقل المجمدات.

من خلال برنامج صك الأضحية يوكل المتبرع بنك الطعام المصرى بالذبح وتوزيع الأضحية بالنيابة عنه على مدار السنة طبقا لحاجة الفقراء، وذلك طبقا للفتوى الشرعية رقم:1732 لسنة 2006 م ورقم 1869لسنة 2008 م.

يمثل الصك الواحد سبع عجل ويتم ذبحه خلال أيام التشريق داخل وخارج مصر طبقا للشريعة الإسلامية.

وهناك عدد من قنوات التبرع الخاصة ببنك الطعام المصرى وهى الاستفسار والتحصيل من المنازل من خلال الاتصال على 16060، والتبرع فى البنوك من خلال حساب موحد بجميع البنوك رقم 888777، والتبرع أون لاين: من خلال الموقع الألكترونى:

‏ www.egyptianfoodbank.com أو من خلال مواقع بنك الطعام المصرى التسويقية الدائمة فى المراكز التجارية والنوادى (سيتى ستارز ــ نادى هليوبوليس الرياضى ــ نادى الجزيرة الرياضى ــ سيتى سكوير الرحاب ــ هايبروان الشيخ زايد ــ داندى مول ــ مول العرب – كايرو فيستيفال سيتى ــ طنطا مول).

كما يمكن التبرع فى المقر الرئيسى لبنك الطعام المصرى: قطعة 44 ــ بجوار مستشفى القاهرة الجديدة ــ التجمع الثالث، وفى جمعية بيت الحمد: 4 ميدان النافورة ــ المقطم، وللتبرع من خارج مصر: يمكن التبرع من خلال الموقع الإلكترونى لبنك الطعام المصرى:

‏ www.egyptianfoodbank.com أو من خلال التحويلات البنكية بإستخدام أكواد التحويل الخاصة بكل بنك.

وأيضا يمكن التبرع لبنك الطعام المصرى من خلال الشركاء، حيث يمكن التبرع من خلال شركات الإتصالات: خدمة فودافون كاش، و أيضا التبرع من خلال شركات الدفع الإلكترونى: من خلال منافذ (فورى ــ مصارى ــ أمان ــ سداد ــ خدماتى ــ تمام ــ Bee).