سقط عشرات القتلى والجرحي إثر تجدد الاقتتال في وحدة مستري الإدارية التابعة لمحلية بيضة الحدودية مع تشاد في ولاية غرب دارفور بالسودان بعد توقف الاسبوع الماضي في كل من مستري والجنينة يومي السبت والأحد الماضيين على التوالي.

ونقلًا عن وكالة السودان للأنباء «سونا»، مساء الأحد، فإن الاشتباكات التي دارت في مدينة مستري منذ الخامسة من صباح الأمس حتى السادسة مساء خلفت عدد كبيرًا من القتلى من الطرفين بجانب اعداد كبيرة من الجرحى، فيما قامت لجنة أمن الولاية بابتعاث تعزيزات عسكرية ضخمة لوقف الاقتتال إلا الظروف الطبيعية الخاصة بفصل الخريف حالت دون وصولها في الوقت المناسب.

وتابعت أن القوات المسلحة نقلت أكثر من 60 جريحًا باستخدام مروحية عسكرية في ثلاث رحلات بين الجنينة ومستري يتلقون العلاج بمستشفى الجنينة التعليمي فيما استنفرت مبادرة شارع الحوادث الجنينة متطوعيها للتبرع بالدم في الوقت الذي نظمت فيه قطاعات المجتمع بقيادة لجان المقاومة الجنينة ومفوضية العون الإنساني قافلة انسانية إلى منطقة مستري.

وتشير سونا الى ان مدينة الجنينة تشهد حاليًا موجة من النزوح جراء هذه الاحداث.

وأضافت أن هناك تضارب في التقارير والمعلومات التي ترد حول أعداد القتلى من الطرفين، ما لم يمكن من التأكد منها سيما وأنه لم يصدر حتى الآن تقرير رسمي حولها.