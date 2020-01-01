محافظة القاهرة: إزالة 70 عقارًا بمنطقة الطيبي في السيدة زينب لتطويرها

رئيس حي السيدة زينب: جار تسكين الـ200 وحدة المتبقية بمنطقة روضة السيدة (1)

قال رئيس حي السيدة زينب، الدكتور مهران عبد اللطيف، إنه تم إزالة 70 مبنى حتى الآن من المباني العشوائية المحدد إزالتها بمنطقة الطيبي بالحي، لتطوير المنطقة لتكون على غرار روضة السيدة (1) تل العقارب سابقًا، مشيرًا إلى أن منطقة تل العقارب كانت عشوائية وتم إزالتها وإنشاء 16 عقارًا عليها متضمنيين 816 وحدة سكنية مفروشة وبها كافة الأجهزة وتم بالفعل تسليمها للمواطنين.

وأضاف مهران في تصريحات لـ"الشروق"، أنه مقرر إزالة 92 عقارًا في المرحلة الأولى لعمليات الإزالة لمنطقة الطيبي، والمقرر الانتهاء من إزالتها خلال 10 أيام، موضحًا أنه عقب الانتهاء من عمليات الإزالة كاملة سيتم رفع أنقاض ومخلفات الهدم للبدء في تنفيذ مخطط التطوير.

وأوضح أن إزالة منطقة الطيبي تأتي ضمن مخطط تطوير المناطق العشوائية والخطرة، بمحافظة القاهرة، لإعادة رونقها الحضاري، مشيرًا إلى أن الوحدات السكنية الجديدة التي سيتم إنشائها ستكون مشطبة وبها كافة المفروشات على غرار منطقة روضة السيدة (1)، وسيتم بنائها على طراز معماري إسلامي متميز يتماشى مع الشكل الحضاري للعاصمة.

ولفت إلى أن هناك 200 وحدة سكنية متبقية بروضة السيدة (1) جاري تسكين أصحابها بالمنطقة من إجمالي 816 وحدة سكنية، موضحًا أن هناك 616 وحدة سكنية مجهزة وبها كافة التشطيبات بالفعل تم تسليمها لأصحابها خلال الشهور الماضية.

وفي سياق قريب لعمليات التطوير، أوضح رئيس الحي أنه تم حصر محال بيع سوق السقط قبل إزالته والتي بلغ عددها 16 محلًا و 17 وكالة لربط المواشي، وسيتم نقلهم لسوق البساتين المجاور للمجزر الآلي، مشيرًا إلى ان ما يتم من تطوير بالمنطقة هو إجراء تنظيمي لا يستهدف قطع أرزاق أصحاب المحلات والباعة، بل يستهدف الحفاظ على صحتهم وعدم تنفيذ أي مخالفات وإشغالات على الأرصفة المخصصة للمشاة وعرض المنتجات بصورة غير صحية.

ولفت إلى أنه جاري التنسيق لإعداد تطوير كامل لسوق الحتت ومقترحات الاستغلال الأمثل للمنطقة والتي تقدر مساحتها بـ 4,5 فدان، موضحًا أنه لا يوجد عدد من المحال خلف المجزر الآلي بالبساتين والمخصص كموقع بديل لسوق الحتت وتبين وجود العديد من المخلفات والأتربة بكميات كبيرة ويحتاج الموقع إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءته بالكامل.