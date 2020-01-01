قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين غريفيث، إن الولايات المتحدة الأمريكية ضد تدفق المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا.

وأضافت خلال حوارها عبر سكايب لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع على عقد المفاوضات بين الأطراف الليبية في إطار دبلوماسي وفقا لمخرجات مؤتمر برلين ودعوات الأمم المتحدة، مستطردة: «الحل في ليبيا سياسي وليس عسكري».

وعلى صعيد آخر قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنه تم القضاء على التنظيم الإرهابي «داعش»، متابعة: «نحن نعمل مع شركائنا في العراق وسوريا للحفاظ على تلك الهزيمة».



