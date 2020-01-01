وزير الخارجية الألماني: هزيمة ترامب لن تعني حدوث تحول في السياسة الأمريكية

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بلاده وأوروبا من توهم أن هزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات يمكن أن تؤدي إلى حدوث تحول في السياسة الخارجية الأمريكية.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "من يرهن الآن في أوروبا كل شيء على حدوث تغيير في البيت الأبيض، فعليه أن يعد نفسه لحقيقة أن الأمر لن يكون مريحا كما كان في السابق حتى في حال حدوث ذلك التغيير".

وأضاف ماس أن السياسة الخارجية والأمنية للولايات المتحدة تغيرت، وليس فقط منذ أن أصبح ترامب رئيسا، معربا عن اعتقاده بأن دور شرطي العالم، الذي كانت الولايات المتحدة تدعيه لنفسها في السابق، لم تعد واشنطن ترغب في القيام به بنفس القدر المعروف.

ورأى أن الولايات المتحدة ستظل بالنسبة لألمانيا هي الشريك الأهم خارج أوروبا، ولهذا نبذل الجهد من أن نجعل العلاقات عبر ضفتي الأطلسي صامدة في وجه المستقبل رغم كل الاختلافات في الرأي.

وتابع: "لقد تعلمنا أن التواصل أصبح أكثر صعوبة وأن البيت الأبيض يتخذ قرارات بدون أن يتحدث مسبقا مع شركائه في أوروبا، لكننا نحتاج إلى الولايات المتحدة في المستقبل أيضا، وبالمناسبة فالمسألة بالعكس أيضا".