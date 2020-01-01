محمد عبدالسلام مديرا فنيا لمنتخب ناشئي اليد وهتلر مساعدا

قرر مجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة هشام نصر، تعيين محمد عبدالسلام مديرا فنيا لمنتخب الناشئين مواليد 2002، على أن يكون أحمد رمضان هتلر مساعدا، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد اليوم الأحد.

ويستعد منتخب الناشئين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب ديسمبر المقبل.

وخاض محمد عبدالسلام تجربة خارجية، حيث تولى تدريب منتخب المغرب للناشئين، وقال هشام نصر رئيس اتحاد اليد أن اختيار عبدالسلام جاء نتيجة لخبراته التي خاضها مع منتخب المغرب، وأصبح أكثر دراية بمنتخبات شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، وهي التي ستكون المنافس الأكبر للمنتخب في كأس الأمم الأفريقية.