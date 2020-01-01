يواصل طلاب الدبلومات الفنية بالوادي الجديد، لليوم الثانخى على التوالي، أداء الامتحانات التحريرية؛ وذلك فى إطار ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام الذي يتم وفق إجراءات وقائية واستثنائية مشددة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال صلاح ميرغني وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، أنه لليوم الثاني على التوالي، تم خضوع الطلاب للكاشف الحراري لقياس درجة الحرارة أثناء دخولهم أبواب اللجنة العامة، والمرور على بوابات التعقيم والشديد على ارتداء الكمامة والقفازات، بجانب تعقيم اللجان قبل بدء الامتحان، والإلتزام بالتباعد أثناء دخول اللجان من خلال الحواجز الحديدية التي وفرتها الأجهزة الأمنية خارج اللجان.

وأكد أنه تم الحرص على توزيع المواد المعقمة والمطهرة والكمامات على الطلاب عقب مرورهم من بوابات التعقيم الإلكترونية والجلوس بالمظلات والإلتزام بالتباعد؛ لضمان الوقاية من فيروس كورونا، وحمايتهم في ظل عدم التهاون بالرغم من انخفاض أعداد المصابين بالمحافظة.

وتابع: «غرفة العمليات الرئيسية تتابع على مدار الساعة سير الامتحانات مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، بجانب متابعة توفير كافة سبل الراحة باستراحات الملاحظين والمراقبين الوافدين من خارج المحافظة بامتحانات الدبلومات الفنية، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتلقي أي شكاوى سواء من المراقبين أو الطلاب وأولياء الأمور والعمل على حلها بشكل فوري.

وأشار إلى أن محيط اللجان شهد انتشارًا لقوات الشرطة والمرور لتيسير حركة الوصول إلى اللجان ومنع أية تجمعات خارجها، وتأمين نقل الكراسات الامتحانية ومراكز التوزيع لحين انتهاء الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية لهذا العام.