وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا مارينا بمدينة العلمين الجديدة

• القباج: نحرص على أن يجوب قطار معرض ديارنا مختلف المحافظات.. ونوفر منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين.. ونعتزم إقامة المعرض بعدد من الدول العربية في مقدمتها السعودية

• اللواء خالد شعيب: الاتفاق مع وزيرة التضامن علي إقامة المعرض القادم في مطروح

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تحرص على أن يجوب قطار معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية مختلف محافظات الجمهورية، وحالياً يجرى تنظيم المعرض بمارينا لمدة شهر لتلبية احتياجات المصطافين، ويشارك في المعرض 250 عارضًا يساندهم حوالي أكثر من 2000 منتج، وسيتم تقسيمهم على 3 مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار 10 أيام وتضم الواحدة 80 عارضًا.

جاءت تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي خلال افتتاحها معرض "ديارنا" مارينا للحرف اليدوية والتراثية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور محافظ مرسى مطروح اللواء خالد شعيب والذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، ويستمر لمدة شهر حتى 25 أغسطس بمنطقة مارينا 5 في الساحل الشمالي.

كما شهد افتتاح المعرض مشاركة الفنانين داليا البحيري ومحمد أبو داود، وسامح الصريطي، وفلك نور، والاعلامية لميس سلامة، ونجمة السوشيال ميديا أسما رؤوف، ونجوم الفن والمجتمع.

وأضافت نيفين القباج أن الوزارة تحرص على توفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين، حيث إن هذا المعرض يعد المعرض رقم 14 لوزارة التضامن، والذي يهدف لترويج المنتجات الخاصة بكل محافظة، مضيفة أن كل حرفة خلفها العديد من الأسر التي تعمل في هذه المنتجات، كاشفة عن اعتزام الوزارة إقامة معرض ديارنا بعدد من الدول العربية في مقدمتها السعودية.

وأوضحت الوزيرة أن الهدف الاساسي لـ"ديارنا" التسويق والترويج للمنتجات المصرية الحرفية والتراثية الصديقة للبيئة وكذلك دعم الصناعات المكملة لهذه الحرف والصناعات، مشيرة إلى أن معرض "ديارنا" مارينا يضم 12 محافظة تعرض منتجاتها، كما تحرص الوزيرة من خلال المعرض علي الاستماع للعارضين والتعرف على التحديات التي تواجههم بهدف تسهيل الإجراءات للترويج وتسويق منتجاتهم.

وأشارت إلى أن الوزارة تقدم كل سبل الدعم لسيدات تكافل وكرامة وأسرهن العاملين في المنتجات الحرفية والتراثية، موضحة أن هناك توجيهات من قبل رئيس الجمهورية بتشجيع ودعم المنتجات الحرفية والمشروعات متناهية الصغر لمساعدة المصانع على مستوى المراكز والمحافظات لدعم صناعتهم ودورة العمل لديهم.

وتقدمت بالشكر والتقدير للهلال الأحمر المصري المشارك في توفير الإجراءات الاحترازية والتعقيم في كل فعاليات الوزارة.

ومن جانبه، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على اهتمامها بمطروح وزيارتها الثانية خلال شهر مع افتتاح معرض ديارنا بالساحل الشمالى بمدينة العلمين.

وأشاد بتنظيم المعرض والحرص على تدريب وتأهيل العارضين المشاركين وكيفية تسويق منتجاتهم، التى تمثل عددًا من محافظات الجمهورية بمنتجات تراثية وبيئية متنوعة، مع أهمية ما تقوم عليه تلك المعارض من توفير فرص عمل ومصدر اقتصادي للعارضين وأسرهم، مشيرا إلى موافقة وزيرة التضامن الاجتماعى على إقامة المعرض القادم بمطروح والتنسيق لاختيار المكان الملائم بما يسع مزيدًا من العارضين.

وتتضمن المعروضات في معرض "ديارنا" مارينا المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الارابيسك والإكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين والمنتجات الشبابية.