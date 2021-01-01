لجان دار السلام تستقبل طلاب شعبة علمي لأداء امتحان اللغة الإنجليزية

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شهد محيط لجان مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية ومحمد نجيب الابتدائية، توافد طلاب شعبة علمي، لأداء امتحان اللغة الإنجليزية.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب في التاسعة من صباح اليوم، وستغلق أبوابها في العاشرة، عقب دخول جميع الطالبات والطلاب، ويقف أولياء الأمور بجانب سور اللجان ليمطئنوا على دخول ذويهم الامتحان.

وفتش الإداريون القائمون على تنظيم الدخول الطلاب لمنع دخول أية متعلقات غير مسموح بها وهو إجراء روتيني يقومون به طوال أيام الامتحانات.

كما قام أفراد الأمن المكلفين بتأمين الامتحانات بالتنبية على أولياء الأمور المغادرة بعيدا عن أبواب اللجان حتى يسهلوا دخول الطلاب الامتحان.