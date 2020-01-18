رئيس الجزائر مطمئنا: احتياطنا من النقد الأجنبي يبلغ حاليا 44 مليار دولار

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن مستوى احتياط النقد الأجنبي لبلاده يبلغ حاليا 44 مليار دولار مقابل 53 مليار دولار في نهاية 2019، مؤكدا على عدم لجوءها للاستدانة الخارجية.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن الرئيس تبون، طمأن خلال اجتماع مجلس الوزراء بخصوص الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد، وذلك بعدم تسجيل أي تذبذب في تموين السوق، وقدرة الجزائر على اقتناء كل المستلزمات الضرورية لمواجهة أي أزمة طارئة.

وأوضح ذات المصدر أن تبون، استدل بعدم لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، خلافا لكثير من التوقعات التي حددت نهاية 2020 وبداية 2021 موعدا لشروع الجزائر في اللجوء إليها.

وشدّد تبون، على ضرورة تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجية تعزيزا لسيادة الجزائر، حاثّا على العمل ولا شيء غير العمل لتحقيق ديمومة هذا المبدأ.