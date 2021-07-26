 رئيس الوزراء اللبناني المكلف: المهمة صعبة ولن تنجح إلا بتضافر جهود الجميع - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء اللبناني المكلف: المهمة صعبة ولن تنجح إلا بتضافر جهود الجميع

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
أ ش أ
نشر في: الإثنين 26 يوليه 2021 - 5:16 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يوليه 2021 - 5:16 م

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، أنه لا يملك عصا سحرية لحل الأزمات التي تواجه البلاد في الوقت الحالي، مشددا على أن البلاد في حالة صعبة جدا، وأن مهمته صعبة، ولن تنجح إلا بتضافر جهود جميع اللبنانيين بلا مهاترات أو مناكفات أو اتهامات.

وقال ميقاتي - في كلمته عقب تكليفه رسميا بمهمة تشكيل الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين - إن "المهمة الأولى هي تنفيذ المبادرة الفرنسية لمصلحة لبنان ولمصلحة الاقتصاد اللبناني"، مشيرا إلى أنه لم يكن ليقبل هذه المهمة لو لم يكن لديه الضمانات الخارجية المطلوبة لمواجهة الأزمات اللبنانية، ويحتاج لدعم جميع اللبنانين.

 

 

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