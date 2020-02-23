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الرئاسة التونسية تكشف مدة تعليق عمل البرلمان

البرلمان التونسي
البرلمان التونسي
رويترز
نشر في: الإثنين 26 يوليه 2021 - 4:06 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يوليه 2021 - 4:06 ص

أفادت الرئاسة التونسية في بيان، مساء الأحد، بأن الرئيس قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يوما، في إطار "تدابير استثنائية سترفع بزوال أسبابها".

وجاء في البيان أنه "بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم 25 يوليو 2021، القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة: إعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي، تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما، رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب، تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعينه رئيس الجمهورية".

وأضاف البيان أنه "سيصدر في الساعات القادمة أمر ينظم هذه التدابير الاستثنائية التي حتمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها".

ودعت الرئاسة في ختام بيانها الشعب التونسي إلى "الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى".

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