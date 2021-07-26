تجمع عشرات المواطنين بمحيط البرلمان التونسي لدعم قرارات قيس سعيد

تجمع العشرات من المواطنين التونسيين في محيط البرلمان التونسي بوسط العاصمة للإعراب عن دعمهم لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي اتخذها ليلة أمس.

وكان الرئيس التونسي قد أصدر مساء أمس الأحد، قرارات تضمنت إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، كما قرر، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

وأكد الرئيس التونسي أن هذه القرارات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، مضيفا أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن تونسية.