الأسد يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي عودة اللاجئين السورين إلى بلادهم

بحث الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر ‏لافرنتييف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.



ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الرئيس الأسد قوله إن سوريا "تعمل بشكل حثيث ومتواصل من أجل عودة اللاجئين سواء من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية التي خربها الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار للمناطق التي تم تحريرها أو من خلال تسريع عملية المصالحات بما يضمن عودة آمنة للاجئين والمهجرين السوريين إلى قراهم وبلداتهم".



وأعرب الأسد عن شكره للقيادة الروسية على تقديمها المساعدات الإنسانية والطبية وجرعات من لقاح فيروس كورونا إلى سورية، مثمناً في الوقت نفسه المساعدة الكبيرة التي تقدمها روسيا الاتحادية للشعب السوري في مختلف المجالات بما فيها الجهود التي تبذلها من أجل المساعدة في إعادة اللاجئين السوريين إلى أرضهم.



من جانبه، أعرب لافرنتييف عن ثقته بأن "الجانبين السوري والروسي سيصلان إلى نتائج ملموسة في هذا الإطار نظراً للخطوات والإجراءات الفعّالة التي تقوم بها الحكومة السورية لتوفير الظروف الملائمة والأرضية المناسبة لعودة اللاجئين السوريين".



وأشار لافرنتييف إلى "استعداد بلاده للاستمرار بالعمل مع سورية لتذليل الصعوبات والعقبات التي يمكن أن تعيق هذه العملية".



وبدأت في العاصمة السورية دمشق اليوم الاجتماع المشترك السوري الروسي الثاني لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، بمشاركة وفد روسي كبير.



من جانبه دعا وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية فيصل مقداد دعا المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة المعنية إلى تقديم الدعم اللازم للمهجرين السوريين ولدعم سورية والبلدان المضيفة لضمان حق السوريين بالعودة إلى وطنهم.