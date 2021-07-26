رئيس مجلس السيادة السوداني: لا خلافات بين القوات النظامية

قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على قلب رجل واحد، مؤكدا أنه لا توجد أي خلافات بين القوات النظامية، التي تصطف كالبنيان المرصوص، في خدمة الوطن.

جاء ذلك خلال تهنئة البرهان، لمنسوبي قوات الدعم السريع بمقرها بالخرطوم بمنتسبة عيد الأضحى، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ورئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد.

وأكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تماسك مكونات الأجهزة النظامية، من أجل استقرار وحماية السودان.

وأضاف: "قوتنا في وحدتنا، والجيش والدعم السريع كيان واحد"، مشددا على التزام القوات النظامية بمختلف تشكيلاتها بالحفاظ على الأمن والاستقرار وتأمين مرحلة الانتقال وصولا للتحول الديمقراطي المنشود.