ريهام عبدالغفور: نجاح مسلسل وش وضهر أكبر من توقعاتي

قالت الفنانة ريهام عبدالغفور، إن نجاح مسلسل «وش وضهر» أكبر من توقعاتها وتوقعات جميع القائمين عليه، لافتة إلى أنها المرة الأولى التي تسافر فيها إلى طنطا، في إطار تصوير مشاهد العمل.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أنها أحبت طنطا جدًا، معقبة: «الناس طيبة ولطاف جدًا، كنا مستمتعين والناس تساعدنا بشكل كبير».

وأشارت إلى أن نجاح المسلسل يرجع لمجموعة من العوامل، بينها الإخراج الخاص بمريم أبو عوف، والتي وصفتها بأنها «اكتشاف»، مضيفة: «مخرجة مثقفة أوي، وتتعامل مع كل الطبقات باختلافهم واختلاف شخصياتهم، وبتخلي الموضوع أسهل في التعامل».

وأشادت بالعوامل الأخرى من الملابس والمواقع والديكور والإضاءة، قائلة إنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها دور راقصة، إذ قدمتها من قبل في مسلسل حارة اليهود.

وذكرت أن الدور أسهل في تلك المرة لأنه يتطلب فتاة لا تجيد الرقص، مشيدة بالفنان إياد نصار: «كان في كيمياء واضحة على الشاشة، فنان محترف ومحترم ولذيذ وحابب الموضوع، استمتعت في المسلسل بطريقة غير طبيعية ومن ألذ المواقع التي ذهبت إليها».

مسلسل «وش وضهر» من تأليف ورشة سرد، وسيناريو وحوار أحمد بدوي وشادي عبد الله وإخراج مريم أبو عوف، بطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، وإسلام جمال وشريف دسوقي وميمي جمال ومحمود قابيل.