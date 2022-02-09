رئيس جامعة طنطا يستقبل سفير دولة باكستان بالقاهرة

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استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بمكتبه، اليوم الثلاثاء، السفير ساجد بلال سفير دولة باكستان في جمهورية مصر العربية بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستسار الاتصال السياسي للجامعة، والدكتور محمود شكل مدير المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين.

ورافق السفير الباكستاني خلال الزيارة محمد فيصل الياس الملحق الإعلامي لسفارة دولة باكستان بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي وخاصة في مجال اللغات الشرقية "الأوردية" بين جامعة طنطا والجامعات الباكستانية، وتأتي الزيارة في إطار احتفالات جامعة طنطا بيوبيلها الذهبي ومرور خمسون عاما على تأسيسها.

ورحب الدكتور محمود ذكي، في بداية اللقاء، بالسفير ساجد بلال في جامعة طنطا، مشيدا بعمق العلاقة التي تربط بين مصر وباكستان.

واستعرض رئيس الجامعة، خلال اللقاء كليات الجامعة والبرامج المميزة والخدمات التي تقدمها للطلاب الوافدين، مشيرا إلى وجود مركزين للتطوير المهني؛ بهدف دعم الابتكار والإبداع لدى الطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للجامعات بالتعاون في المجالات البحثية والعلمية وتبادل الخبرات مع الجامعات الأجنبية المصنفة عالميا تحظى بأولوية قصوى في خطة الجامعة الاستراتيجية في مجالات البحث العلمي وتحسين البيئة التعليمية ومخرجاتها.

وأشار إلى أهمية الزيارة في التنسيق لإيفاد الطلاب الباكستانيين للدراسة بجامعة طنطا وإقامة روابط ثقافية وتعليمية بين الجامعة كمؤسسة تعليمية مصرية عريقة والمؤسسات التعليمية بدولة باكستان.

وشدد على التعاون في المجالات البحثية يمثل رافدا رئيسيا في دعم أنشطة الجامعة الابتكارية والإبداعية، وأن التنوع الثقافي يخلق نوعا من التفرد المؤسسي في الإنتاج العلمي وخدمة المجالات التطبيقية.

ومن جانبه، أعرب السفير الباكستاني بالقاهرة، عن سعادته بزيارة جامعة طنطا، مشيدا بامتلاك الجامعة إمكانيات تكنولوجية ومعامل متطورة وكوادر علمية متميزة تتيح لها دعم الجوانب البحثية والتطبيقية للبرامج الأكاديمية بمختلف الكليات.

وأشار إلى أن جامعة طنطا واحدة من ٦ جامعات مصرية تقوم بتدريس اللغة الأوردية مما يفتح المجال لتبادل أعضاء هيئات التدريس والطلاب بين الجامعات الباكستانية وجامعة طنطا.

وفي نهاية الزيارة، أهدى السفير الباكستاني عددا من نسخ كتب اللغة الأوردية لرئيس الجامعة.