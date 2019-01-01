 الصحة العالمية: جدري القردة يظهر بطفح جلدي على الأعضاء التناسلية في الدول غير المتوطن بها المرض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة العالمية: جدري القردة يظهر بطفح جلدي على الأعضاء التناسلية في الدول غير المتوطن بها المرض

منى زيدان
نشر في: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 2:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 2:26 م

قال الدكتور عبد الناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى والتأهب لها بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن أعراض جدري القردة مازالت تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة والتضخم الليمفاوي وقد يؤدي لبعض المضاعفات، وهذه الأعراض هي المعروفة في البلدان المتوطن فيها المرض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية اليوم لعرض آخر مستجدات فيروس كورونا وجدري القرود في الإقليم.

وأكد أبو بكر أن هناك بعض الأعراض بجدري القردة التي بدأت تظهر في مجتمعات بعينها في الدول غير المتوطن بها المرض، مثل ظهور طفح جلدي علي الأعضاء التناسلية بين الشباب، وهذا العرض لم يظهر في الدول المتوطن بها المرض، ومنظمة الصحة العالمية تسعي لمعرفة المزيد حول المرض وتقاسم المعلومات مع الدول التي ظهر بها الفيروس.


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