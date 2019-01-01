تفاصيل افتتاح تطوير مسار العائلة المقدسة بدير جبل الطير في المنيا

افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال تطوير نقطة مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط، وذلك ضمن الزيارة الميدانية التي يجريها الوزيران بالمحافظة، كما تفقد الوزيران والمحافظ كنيسة السيدة العذراء مريم عقب إنهاء أعمال الترميم والتطوير بها.

جاء ذلك بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقمص داوود ناشد وكيل مطرانية سمالوط، وعدد من القساوسة وقيادات وزارتي التنمية المحلية والسياحة والآثار.

أعرب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عن سعادته بافتتاح نقطة جديدة من نقاط مسار العائلة المقدسة اليوم، بالمحافظة الرابعة، وذلك بعد ما يقرب من شهرين منذ افتتاح نقطة أديرة وادي النطرون بمحافظة البحيرة في أواخر شهر مايو الماضي، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لرحلة العائلة المقدسة، حيث إنها تعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من 3 أعوام ونصف باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من 25 بقعة في ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقا إلى دلتا النيل حتى وصلت إلى أقاصي صعيد مصر.

وأكد اهتمام الدولة المصرية بإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنفيذ أعمال التطوير الشامل للمسار بجميع المحافظات، حيث يعد هذا المشروع من أهم المشروعات التراثية والحضارية.

كما تولى وزارة السياحة والآثار اهتماما سياحيًا وأثرياً كبيرا له، حيث يقوم المجلس الأعلى للآثار بترميم المواقع الأثرية الواقعة على هذا المسار، بالإضافة إلى قيام الوزارة بتطوير الخدمات السياحية حول هذه المناطق ورفع كفاءة الطرق المؤدية لها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وجهاز التنسيق الحضاري لتأهيل كل نقاط مسار العائلة المقدسة وتكوين بنية تحتية، وإنشاء طرق جديدة لتمهيد دخول السيارات والأتوبيسات السياحية، وتوفير كل الخدمات واللوحات الإرشادية وتوفير فنادق محيطة، حيث أوشك على الانتهاء من خطة تطوير شاملة لعدد من المواقع بالمحافظات الثمانية التي تحتوي على نقاط مسار العائلة المقدسة، معربا عن حرصه الدائم على زيارة نقاط رحلة العائلة المقدسة بصفة مستمرة ومتابعة تطور مستجدات الأعمال بها.

وأشار إلى أن مسار العائلة المقدسة من المنتجات السياحية التى تنفرد بها مصر الذى يتم الترويج له عالميا، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتقديم 7.50 مليون جنيه كمساهمة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من المصريين والسائحين بنقاط مسار العائلة المقدسة في جبل الطير بالمنيا، حيث تم عمل مجموعة من المظلات ومقاعد الجلوس ولوحات إرشادية وتعريفية للمكان وتمهيد الطرق المؤدية للدير وتحديد مسارات الزيارة مع مراعاة تعدد الطرق المستخدمة للوصول إلى الموقع، بالإضافة إلى أعمال التنسيق العام للموقع ورفع كفاءته وحرم الكنيسة وضبط مناسيبه، بالإضافة إلى إنشاء نقطة وصول سياحي عبارة عن مبني دورين مزود بخدمات سياحية من قاعة لعرض مجموعة من الأفلام الترويجية عن المقصد السياحي المصري وما يتميز به من مقومات وأنماط ومنتجات سياحية مختلفة ومتنوعة، بالإضافة إلى كافتيريا، فضلا عن الانتهاء من أعمال الترميم الإنشائي من حيث تأمين العناصر المعمارية والأثرية والترميم الدقيق.

وأضاف أن مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة يأتى في إطار رؤية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة لتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة، من خلال ما تملكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، والمحافظة على الإرث الحضارى المصرى الفريد للأجيال القادمة والبشرية. ويعمل المشروع على تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، لاسيما المجتمعات الفقيرة في منطقتي الدلتا وصعيد مصر، وخلق مسارات للتنمية السياحية تضاف إلى المواقع الأثرية والسياحية وإتاحتها لذوي الهمم، ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية، الأمر الذي يساهم في إثراء المنتج السياحى المصرى، ويعمل في الوقت ذاته على القضاء على موسمية السياحة، حيث إن نقاط المسار يمكن زيارتها على مدار العام لكونه منتج روحاني في المقام الأول لا يقتصر على شريحة معينة من السائحين أو الزائرين، مما يعمل على إطالة مدة إقامة السائح، وزيادة معدل إنفاقه، وبالتالي زيادة العائد من النشاط السياحي على المجتمعات المحلية، بالإضافة إلي تعزيز مكانة مصر عالمياً كأرض تحتضن مختلف الأديان والثقافات والحضارات وإبراز صورتها الحقيقية وممتلكاتها الإنسانية.

ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية أن نقطة المسار التي تم افتتحها اليوم تعد واحدة من أهم نقاط مسار العائلة المقدسة، حيث مكثت بها العائلة المقدسة مدة ثلاثة أيام فى إحدى المغارات التي شيدت عليها هذه الكنيسة فى القرن الرابع الميلادى.

وأضاف أن هذا الافتتاح اليوم لنقطة المسار بدير جبل الطير تأتى تتويجاً للافتتاحات المتتالية السابقة لنقاط المسار فى كل من سمنود وتل بسطا بالشرقية وكنيسة العذراء بسخا فى كفر الشيخ وأديرة وادى النطرون بمحافظة البحيرة وستتوالى فى الأسابيع القادمة افتتاح باقى نقاط المسار لنعلن للعالم جاهزيتنا لاستقبال وفود الحجاج والسياح من جميع بقاع الأرض للتبرك من هذه الأماكن المقدسة.

وأعلن أن محافظات مصر الثمانية المعنية بتأهيل خط مسار العائلة المقدسة قد استكملت أعمالها على كل النقاط الخمس والعشرين في منظومة من الجهد والتعاون المثمر الذي تم بالتعاون مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والعاملين في الوزارتين، لافتاً إلى أن المحافظات الثمانية قامت باستكمال كل بنود تطوير خط المسار لنقدم لمصر وشعبها وللعالم أجمع واحدة من أهم المعالم التراثية بل والإنسانية المتصلة بشعوبنا جميعاً، حيث تم استكمال وتأهيل وضع خط المسار، وإعداده للزيارة والبرامج السياحية الدولية.

وأشار إلى متابعة اللجنة العليا المشكلة لمتابعة هذا المشروع التي تضم وزارة التنمية المحلية ومشاركة وزارة السياحة والآثار، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة السياحة بمجلس النواب وبالتعاون الكامل مع الكنيسة القبطية وبرعاية كريمة من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والآباء الكهنة في كل ربوع محافظات مصر التي شملها المشروع.

ولفت إلى أنه كانت هناك متابعة جادة من وزارتى التنمية المحلية والسياحة والآثار لأعمال التطوير لنقاط المشروع بالإضافة إلى جهود السادة المحافظين وكذلك بدعم ومساندة من اللجنة العليا المشرفة على استكمال تطوير خط المسار، لتضع مشروع التطوير هذا أمام العالم كواحدة من أهم معالم مصر التراثية والدينية والسياحية، التي ستكون لها أكبر الأثر في تطوير المجتمع المحلي وتعزيز المشاركة الشعبية استفادة من وجود هذا الإرث التاريخى والإنساني في محافظات مصر المختلفة.

وأضاف أن أعمال التطوير لمنطقة المسار المؤدى إلى دير جبل الطير تضمنت تمهيد للطرق بطول كيلو متر وترميم صحن الكنيسة الآثرية الذى قامت به وزارة السياحة والآثار وأعمال تطوير ساحة ومدخل الدير المتمثلة فى رصف وتطوير مداخل الكنيسة ودهان واجهات المقابر على يمين ويسار مدخل الكنيسة لتظهر بشكل حضارى ومشرف للزائرين وكذا أعمال التشجير والبوابات على مداخل الطريق المؤدى للدير وتجديد الاستراحة السياحية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، حيث يعد هذا المشروع من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية التي تضاف إلى رصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري، ويحمل الخير لمصر واقتصادها القومي، لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

ووجه التحية لكل من قام باستكمال كل التكليفات الصادرة للمحافظات الثمانية وما اسهمت به المحافظات من خططها الاستثمارية لاستكمال الأعمال المطلوبة بجهودها الذاتية وهو المبلغ المقدر بما يزيد عن 300 مليون جنيه شملت تجهيز المواقع وتهيئة الطرق المؤدية الى خط المسار وترميم المرافق وتأهيلها والزراعات المختلفة والحدائق.

وأوضح أن الدولة تسعى حالياً لوضع خطط استثمارية للاستغلال الأمثل للمناطق المحيطة بهذه المزارات المقدسة، كما قدم "شعراوى " الشكر إلى مطران سمالوط (الأنبا بفنتويوس) على نظرته المستقبلية ببنائة فندق العائلة المقدسة الذى يوفر أماكن للاسترحة والمبيت للسائحين على أعلى مستوى، مضيفاً: أرجو ان يحذوا رجال الأعمال والمستثمرين حذوه ويقدموا مشروعاتهم لاستثمار هذا المشروع بما يعود بالنفع على سكان المنيا وباقى المحافظات الأخرى بما يساهم فى توفير فرص عمل لهم ورفع مستوى معيشتهم ويسهم في الاستفادة من الآثر التاريخي سياحياً.

كما وجه التهنئة لمحافظة المنيا علي هذا الإنجاز الذي يضاف إلى رصيد الإنجازات بالمحافظة، وقدم الشكر للواء أسامة القاضى علي المجهود الذي بذله ولأعضاء اللجنة المعنية لما لمسناه من جدية وسرعة ودقة في التنفيذ خاصة ما أضافته المحافظة من موازنتها الاستثمارية بقيمة 2,5 مليون جنيه مصري لاستكمال أعمال البنية التحتية لإنهاء ترميم وتحسين خط مسار العائلة بالمحافظة.

من جانبه، أكد محافظ المنيا أن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير يعد من المشروعات القومية الهامة التي توليها المحافظة اهتماما بالغًا وهو ضمن خطط التنمية المستدامة التي يرعاها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بها وإضفاء مظهرًا تراثيًا وجماليًا عليها بما يليق بمسار العائلة المقدسة لتكون مؤهلة لاستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وتوفير كل سبل الراحة لهم واستغلال هذا الأثر العظيم في جذب السياحة وتعظيم الموارد الاقتصادية والتنموية للمحافظة بجانب توفير فرص عمل للشباب.

وأوضح أن أعمال تطوير المسار، تضمنت تطوير المدخل الرئيسي لمنطقة كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير، أعمال رصف بمدخل الدير، تطوير الطريق السياحي، تركيب لوحات إرشادية، تمهيد الطرق المؤدية للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير والإنارة.

ووجه الشكر والتقدير لكل من ساهم في ذلك المشروع القومي الكبير، وعلى رأسهم وزارة التنمية المحلية، المشرفة على المشروع، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، والكنيسة المصرية، وكل الأطراف والجهات الشريكة، حيث يعد هذا المشروع من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري، ويحمل الخير لمصر واقتصادها القومي، لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، يتكون من 25 نقطة في 8 محافظات هي (شمال سيناء – الشرقية – الغربية - كفر الشيخ - البحيرة – القاهرة – المنيا - أسيوط)، حيث تضم محافظة المنيا دير العذراء بجبل الطير بسمالوط التي تعد إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة حيث مكثت في المغارة لمدة ثلاثة أيام ووصلت إليها عبر النيل.