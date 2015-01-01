روسيا: مقتل أكثر من 40 مرتزقا أجنبيا بضربة صاروخية عالية الدقة ف دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل أكثر من 40 عنصرا ممن وصفتهم بالمرتزقة الأجانب، معظمهم من البولنديين بضربة صاروخية عالية الدقة أطلقت من الجو عن نقطة انتشار مؤقت لوحدات الفيلق الأجنبي.



صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيجور كوناشينكوف، حيث قال بحسب قناة "روسيا اليوم"، إن "نقطة الانتشار المؤقت لوحدات الفيلق الأجنبي التي أصيبت في منطقة قرية كونستانتينوفكا في دونيتسك (إقليم انفصالي موال لروسيا).



وأضاف: "نتيجة لضربات الأسلحة فائقة الدقة للقوات الجوية الروسية في منطقة نيكولاييف، تمت تصفية كتيبة المدفعية من لواء المشاة الميكانيكي رقم 59 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بينما تجاوزت الخسائر في الأفراد والأسلحة 70% من قوة الكتيبة".



وتابع: "تسبب قصف الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الفضائية الجوية الروسية للمواقع القتالية لكتيبة اللواء الآلي رقم 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية زايتسيفا بجمهورية دونيتسك الشعبية، عن مقتل أكثر من 70 قوميا أوكرانيا متطرفا، بينما تم تدمير مستودع الذخيرة".



وأشار المتحدث إلى مواصلة الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية قصف المنشآت العسكرية الأوكرانية، حيث تم خلال الـ 24 ساعة الماضية إصابة 8 مراكز قيادة، بما في ذلك وحدات من اللواء الميكانيكي الرابع عشر في منطقة "سول" في دونيتسك، ولوائي الهجوم الجوي 28 و79 في منطقة نيكولاييف، بالإضافة إلى لواء المشارة رقم 61 في منطقة نيكولاييف بالقرب من قرية "بوليغون".



ولفت إلى تدمير قاذفة نظام الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا – آ ك م" في حي "بيريزنيغوفاتويه" بمنطقة نيكولاييف، ومحطة رادار مضادة للقاذفات "آ إن/ تي بي كيو-37" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة "ياغودونويه" في دونيتسك، و8 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة بقرى "كولباكينو" و"يافكينو" بمنطقة نيكولاييف، و"باخموتسكو" و"ياكوفليفكا" و"زايتسيفو".