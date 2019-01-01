مسئول سريلانكي: الرئيس المستقيل جوتابايا راجاباكسا سيعود للبلاد قريبا

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء السريلانكي باندولا جونيوردينا، إن الرئيس السريلانكي المستقيل جوتابايا راجاباكسا سيعود إلى البلاد من سنغافورة قريبًا.

وأضاف جونيوردينا وفقًا لصحيفة دايلي ميرور السريلانكية اليوم الثلاثاء، أن سنغافورة منحت تصريح زيارة قصيرة الأجل لمدة 14 يومًا للرئيس المستقيل أثناء دخوله البلاد في زيارة خاصة يوم 14 يوليو، وفقًا لسلطات الهجرة في سنغافورة.

ويأتي هذا بعدما أدى رانيل ويكريمسينجه، الخميس الماضي، اليمين الدستورية كرئيس لسريلانكا بعد فوزه في تصويت جرى بالبرلمان يوم الأربعاء الماضي، بعد الاستقالة الرسمية لجوتابايا راجاباكسا من منصب الرئيس وهروبه خارج البلاد.

وكان آلاف من المحتجين اقتحموا منذ أسبوعين مقر رئاسة الجمهورية في فورت وسط هتافات وتصفيق، بعد فرار رئيس الجمهورية جوتابايا راجاباكسا، ليتم الاستيلاء على كل من منزل الرئيس والأمانة الرئاسية من قبل المتظاهرين.

وتمر سريلانكا بأكبر أزمة اقتصادية في تاريخها، إذ تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكي وبات الإفلاس وشيكا، يأتي هذا بينما يندر الوقود في العديد من محطات الوقود وأصبحت الأدوية شحيحة.