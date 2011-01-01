ترخيص 717 تاكسي ذكي بمدينة شرم الشيخ لتعزيز استدامة المدينة

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة ، والقيادات التنفيذية والشعبية، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات.

وجرى خلال فعاليات المجلس التنفيذي عرض الموافقة على الخطة الاستثمارية ومجالس المدن للعام المالي، ومذكرة الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ والمتضمنة إنشاء وحدة إدارية لكل منطقة إسكان بديل عن العشوائيات، ووحدة سكنية بالدور الأرضي لفتح حضانة لخدمة سكان المشروع بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ.

كما جرى عرض موقف تصريح إجراءات تراخيص التاكسي الذكي بمدينة شرم الشيخ، والبالغ عددهم 717 تاكسي، وذلك من خلال تشكيل لجنة دائمة تضم أعضاء من إدارات المرور والموارد لمتابعة سير الإجراءات من خلال المنظومة الذكية، وذلك تحت إشراف نائبة المحافظ، ورئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، ومناقشة آليات استبدال جميع الرخص بالرخصة المؤمنة.

وأكد المحافظ على تشكيل لجنة لشراء أتوبيسات صديقة للبيئة، بهدف تعزيز الاستدامة بمدينة شرم الشيخ، وتخصيص عددًا من الأراضي للجهات الحكومية بالمجان.

وشدد المحافظ على سرعة إنجاز الأعمال، من خلال تخصيص المهام ووضع جدول زمني للتنفيذ، والالتزام به لتحقيق الأهداف المرجوة.

ووجه المحافظ بضرورة تصعيد مشكلة الجمال الشاردة التي كثر انتشارها على الطرق الدولية لأعلى المستويات، وإعداد تقرير مفصل بالأماكن التي تسير بها الجمال الشاردة للحد من كثرة الحوادث الناجمة عن هذه الظاهرة.

وأكد اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، أنه جرى تشكيل لجنة من المرور ورؤساء مجالس المدن لمكافحة الجمال، وخاصة بمدن "أبو زنيمة، أبو رديس، رأس سدر".

وأعرب المحافظ عن فخره الشديد بالتنظيم الرائع، والمظهر الحضاري للمؤتمر التمهيدي لتطبيقات السياحة المصرية، والذي تم عقده بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة أمس، تمهيدًا لانطلاق أعمال المؤتمر الرئيسي بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية في الفترة من 29 نوفمبر وحتى1 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى خطط الترويج لحركة السياحة بمدن المحافظة، وتوقيع بروتوكولات تأخي مع اليونان، وآليات تنفيذها على أرض الواقع.

وأكد ا على أهمية الشكل اللائق للقيادات التنفيذية للمحافظة والعلاقات الحسنة مع المسؤولين والمواطنين مع مراعاة الحدود الفاصلة لصالح ونزاهة العمل.