فحص 2000 مواطن ضمن مبادرة 100 يوم صحة بالشرقية

نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الحرية، التابعة لمركز ومدينة أبوحماد والتي أستمرت لمدة يومان، جرى توقيع الكشف الطبي خلالهم على 2256 مريضا من أهالي القرية.

جاء ذلك وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة على عدد 15 عيادة، بها 12 تخصص طبي وهم "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص 2 عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال والعظام"، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بمركز ومدينة أبو حماد، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2256 مريضا من أهالي القرية، وجرة صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 20 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما جرى عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.