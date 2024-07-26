احتفل النجم محمد ممدوح وأبطال فيلم "إكس مراتي" بالعرض الخاص له منذ أيام، ليفتتح موسم أفلام صيف 2024، تزامنًا مع استمرار عرض أفلام موسم عيد الأضحى الماضي، وتمكن من تصدر إيرادات شباك التذاكر بأول أيام عرضه في السينمات، حيث تجاوز مليوني جنيه.

ويشهد ممدوح خلال عام 2024 حالة نشاط سينمائي كبيرة، حيث شارك في مواسم سينمائية مختلفة، موسم أعياد رأس السنة وعيد الفطر والأضحى والصيف بوجود قوي في أفلام حققت نجاحات متفاوتة، وهو يعد العام الأكثر انتعاشاً على مستوى الأفلام بالنسبة له بعيداً عن الدراما التلفزيونية التي حقق فيها نجاح كبير من خلال أدوار جذبت الجمهور.

فيلمان في بداية العام

افتتحت ممدوح عام 2024 بفيلمين في دور العرض المصرية، وهما: "مقسوم" و"رحلة 404"، وقد تفاوتت مساحة دوره في كلا العملين، وعلى الرغم من أن ممدوح نجم في الدراما التلفزيونية إلا أنه يقبل أدوار ذات مساحات أقل في السينما.

في فيلم "مقسوم"، وهو لايت كوميدي، لعب دور ضابط شرطة في إطار من الأحداث الكوميدية التي تقع لبطلات الفيلم، وهو من بطولة ليلى علوي وشيرين رضا وأسماء إبراهيم، وسيد رجب وسارة عبد الرحمن وعمرو وهبة وهاني خليفة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

وتدور أحداثه حول مجموعة من السيدات اللاتي يجتمعن مرة أخرى بعد سنوات من الفراق، بسبب اختلافهن حول إدارة فرقة موسيقية تدعى "أميتشي" (الأصدقاء) في مرحلة شبابهن، في تسعينيات القرن الماضي.

كما شارك في فيلم "رحلة 404" مع منى زكي ومحمد فراج، والذي عرض في 24 يناير الماضي، ولعب دور الحبيب السابق لشخصية غادة (بطلة الفيلم)، وتسبب لها في جرح كبير بعد أن أقام معها علاقة ثم تركها وتزوج من أخرى، مما خلق عداوة داخل غادة تجاهه، رغم حبها الشديد له.

والفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، وشارك في شيرين رضا وخالد الصاوي ومحمد علاء وجيهان الشماشرجي وعارفة عبد الرسول، وتدور أحداثه حول غادة، التي عملت في فترة من حياتها في التجارة بالجنس، ولكنها قررت التوبة والذهاب لأداء فريضة الحج، لكن تقف أمامها الكثير من العراقيل.

حضور في عيد الفطر

شارك فيلم "شقو"، بطولة محمد ممدوح وعمرو يوسف وأمينة خليل، في موسم عيد الفطر، وقد بلغت إيراداته 74 مليون جنيه، ونافس الفيلم في دور العرض السينمائية وسط أفلام: "السرب" لـ أحمد السقا و"فاصل من اللحظات اللذيذة" لهشام ماجد و"عالماشي" لعلي ربيع.

تدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والأكشن، حول عصابة خارجة عن القانون تتكون من اثنين أصدقاء، يعملان لصالح شخصية غامضة لتحقيق مصالح خاصة بها، وعندما يحدث خلاف بينهم تتطور الأحداث نحو الكثير من المعارك وتحدث مفاجآت عدة.

شارك في بطولة الفيلم دينا الشربيني وأمينة خليل ويسرا ومحمد جمعة ووليد فواز وعباس أبوالحسن وجميل برسوم، "شقو" تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

دراما تاريخية في عيد الأضحى

شارك محمد ممدوح في موسم أفلام عيد الأضحى بفيلم "أهل الكهف"، وهو معالجة سينمائية لـ أيمن بهجت قمر، للنص المسرحي الذي يحمل نفس الاسم للكاتب الراحل توفيق الحكيم، وإخراج عمرو عرفة، وبطولة خالد النبوي ومحمد فراج ومحمد ممدوح، وغادة عادل وريم مصطفى، ومحمود حميدة وأحمد عيد وفتحي عبد الوهاب، وغيرهم من النجوم.

تدور أحداث الفيلم في الماضي البعيد، وهو دراما مستوحاة من القصص الدينية حول أصحاب الكهف، الذين آمنوا بربهم، فتتبعهم أحد الملوك وجنوده رغبة في التخلص منهم، لكنهم مكثوا في كهف بعيد عدد طويل من السنين، واستيقظوا في عصر آخر.

لعب ممدوح شخصية القائد بولا، أحد أقوى القادة الحربيين، والذي ينتمي إلى الدين الجديد (المسيحية) مع صديقه القائد سبيل، مما يتسبب لهم في الكثير من المشاكل عندما ينكشف أمرهما وتصبح حياتهما مهددة.

من التاريخ والأكشن إلى الكوميديا مرة أخرى

افتتح فيلم "إكس مراتي" موسم أفلام الصيف لعام 2024، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حول الصراع بين طبيب نفسي ومجرم بسبب زوجة الطبيب التي هي في نفس الوقت كانت طليقة المجرم وأم ابنه، وتنشأ المفارقات الكوميدية من الاختلافات بين شخصيات الأبطال.

ويشارك في الفيلم أوتاكا وعلي صبحي وخالد كمال، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وإخراج معتز التوني.

كما ينتظر ممدوح عرض أحدث أفلامه، وهو أيضاً ينتمي للأفلام الكوميدية، مع النجمة دنيا سمير غانم، في فيلم جاري تصويره حالياً، باسم "روكي الغلابة".

تقدم دنيا خلال أحداث الفيلم شخصية بودي جارد للفنان محمد ممدوح تايسون، الذى يلعب دور رجل أعمال ثري ويمران بمواقف كوميدية خلال أحداث الفيلم، ويشارك في بطولة الفيلم بجوارهما محمد ثروت وبيومي فؤاد ومحمد رضوان ومحمد أوس أوس، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.

وهذا الفيلم ليس التعاون الأول بين ممدوح ودنيا، فقد شارك تايسون في فيلم "تسليم أهالي"، بدور الخسيس/الدكتور وفاء، أحد أعضاء العصابة، والفيلم من بطولة دلال عبد العزيز وبيومي فؤاد وهشام ماجد.