باراك وميشيل أوباما يعلنان دعم ترشح هاريس للرئاسة الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والسيدة الاولى السابقة ميشيل أوباما، اليوم الجمعة، دعمهما لترشح كامالا هاريس لرئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الديمقراطي.

وبحسب مقطع فيديو نشر اليوم، أعرب الرئيس السابق، خلال مكالمة هاتفية شاركت فيها زوجته، لهاريس عن شعورهما بالفخر لدعمها في الانتخابات، وبذل ما في وسعهما من أجل وصولها إلى المكتب البيضاوي.

وتقدمت هاريس بالشكر لآل أوباما على دعمهما، وأعربت عن شعورها بالامتنان لصداقتهما المستمرة منذ عقود.

وقالت نائبة الرئيس: "يا إلهي. ميشيل، باراك، يعني هذا الكثير بالنسبة لي. أتطلع لفعل هذا معكما، دوغ وأنا".

من جانبها، أضافت السيدة الأولى السابقة أنها فخورة بهاريس، وتتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة تاريخية.

وخلال بيان مشترك لإعلان دعمهما، أشاد آل أوباما بهاريس، معددين الإنجازات التي حققتها.

وقال مصدر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن أوباما وهاريس كانا على اتصال بانتظار، وكان بمثابة مستشار لها كما فعل طوال الـ20 عاماً التي عرفوا فيها بعضهما البعض.