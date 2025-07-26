 على متن 40 رحلة بالون طائر.. 800 سائح يحلقون في سماء البر الغربي بالأقصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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على متن 40 رحلة بالون طائر.. 800 سائح يحلقون في سماء البر الغربي بالأقصر

محمد راشد
نشر في: السبت 26 يوليه 2025 - 11:31 ص | آخر تحديث: السبت 26 يوليه 2025 - 11:31 ص

حلّق نحو 800 سائح من جنسيات مختلفة في سماء البر الغربي بالأقصر، صباح اليوم السبت، على متن 40 رحلة بالون طائر، في مشهد سياحي مميز يعكس جاذبية المدينة التاريخية وسحرها من الأعلى.

وقال مصدر باتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، لـ"الشروق"، إن الرحلات انطلقت من منطقة القرنة عقب التأكد من استقرار الأحوال الجوية ومطابقة سرعة الرياح للمعايير المقررة، مشيرًا إلى مشاركة وفود سياحية من دول متعددة، بينها مجموعات جاءت من مدينة الغردقة ضمن برامج اليوم الواحد.

وأضاف المصدر، أن السياح عاشوا لحظات من الانبهار بتلك الأجواء، إذ أبدوا إعجابهم بالإطلالة البانورامية على المعالم الأثرية والمناظر الطبيعية الخلابة في البر الغربي.

وأكد التزام الشركات المنظمة بكل التعليمات الصادرة عن سلطة الطيران المدني، بما يشمل تعقيم البالونات قبل الإقلاع، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المطهرات، بجانب الالتزام بعدد الركاب المسموح به ومسارات التحليق المعتمدة.

وتعد رحلات البالون الطائر من أبرز الأنشطة السياحية في الأقصر، لما تمنحه من تجربة فريدة تجمع بين المغامرة والمشاهدة المذهلة لمواقع أثرية تعود لآلاف السنين.

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