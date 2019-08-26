رئيسة حزب ميركل تؤكد التمسك بمبدأ موازنة «الصفر الأسود» بألمانيا

أكدت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، أن كلا طرفي الاتحاد المسيحي يتمسكان بالموازنة الاتحادية المتوازنة التي لا يتم فيها تلقي ديون جديدة والمعروفة باسم "موازنة الصفر الأسود".

وقالت أنيجرت كرامب-كارنباور التي تشغل أيضا منصب وزيرة الدفاع الألمانية، اليوم الاثنين، في ختام اجتماع رئاسة حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي اللذين يشكلان الاتحاد المسيحي إن تحقيق مبدأ "موازنة متوازنة" وعدم تلقي ديون جديدة "يعد بالنسبة لنا أمرا لا غنى عنه".

وأردفت كرامب-كارنباور التي خلفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب، أن الاتحاد المسيحي لا يرغب في الحيد عن هذا المبدأ، لافتة إلى أن ذلك يعد رأيا بالإجماع في رئاستي كلا الحزبين.

يشار إلى أن الاتحاد المسيحي يشكل الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأضافت أن هناك سؤالا يطرح اليوم نفسه عن كيفية الحفاظ على الديناميكية الاقتصادية في ألمانيا، من خلال الحد من البيروقراطية مثلا.

وتابعت أنه لا بد من الرد أيضا على السؤال عما إذا كانت الهياكل الحالية لا يزال يمكنها التحمل في ظل أوقات الرقمنة والنزاعات التجارية وتغير نماذج الأعمال أم لا.