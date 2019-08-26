قال أحمد عبد الله، والد الفتاة المعروفة إعلاميًا باسم «فتاة العياط»، إنه لا يستطيع دفع مبلغ الكفالة لإخلاء سبيل ابنته.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، «أنا رجل على الله، وظروفي لا تسمح لي بدفع أي كفالة»، مضيفًا: «أنا تعبان من أول الموضوع ده».

وأشار إلى أنه حتى الآن لم تتواصل معه أي منظمة من المنظمات المعنية بحقوق المرأة؛ للمساهمة في دفع الكفالة لابنته.

وأمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل «فتاة العياط»، المتهمة بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لسائق ميكروباص قالت إنه حاول اغتصابها، بكفالة 10 آلاف جنيه.