عرضت فضائية «يورو نيوز عربية»، مساء الأحد، مقطع فيديو يظهر زيارة زوجات رؤساء حكومات الدول الصناعية السبع الكبرى المدعوات إلى القمة، لقرية صغيرة، في إقليم الباسك الفرنسي، برفقة السيدة بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي.

وقامت السيدات بجولة في قرية إسبيليت الباسكية، الواقعة في مقاطعة البيرينيه الأطلسية وهي تشتهر بإنتاج التوابل والفلفل، ومن بين المشاركات في الزيارة كانت هناك ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي، وزوجة رئيس وزراء اليابان، آكي آبي.

وبحسب ما قالته وسائل إعلام محلية، تابعت السيدات مباراة في رياضة «باسك بيلوتا» كرة الباسك كما قمن بزيارة المتاجر وتذوقن منتجات محلية منها خمر السانغريا، الذي يتشكل بشكل رئيسي من النبيذ الأحمر، وتدخل إليه التوابل والفاكهة.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل، صباح السبت، إلى مدينة بياريتز الفرنسية؛ للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

