أعلن مهرجان الجونة السينمائي، أن الدورة الثالثة التي تقام في الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر المقبل، تتم بالتعاون مع السفارة الأمريكية باالقاهرة لإطلاق عدة مبادرات تخدم قضايا اجتماعية وثقافية مختلفة، منها استضافة حفلًا موسيقيًا ليلة الأربعاء - 25 سبتمبر، بعنوان «السينما في حفل موسيقي»، وهو حفل مُخصص للاحتفاء بالأعمال الموسيقية الخالدة التي صاحبت أعمالًا سينمائية مهمة، ويقود الحفل الموسيقار أحمد الصعيدي، مؤسس ورئيس الجمعية الفيلهارمونية المصرية.

وينقسم برنامج الحفل، إلى جزئين، الأول "موسيقى من هوليوود"، والثاني "تحية إلى أعمال نينو روتا"​ في أفلام فيديريكو فيلليني ولوكينو فيسكونتي.